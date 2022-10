Pagelle MN: Osimhen conquista la capitale. Il Napoli si conferma devastante

E’ andata di scena la 11° giornata di Serie A, che ha visto Roma e Napoli in cerca di punti importante. Ecco a voi le pagelle targate MondoNapoli:

Meret: Alex non è stato mai impegnato, la Roma è stata innocua dal punto di vista offensivo. 6

Di Lorenzo: Altra partita di costanza e dedizione nel capitano azzurro, attento dal punto di vista difensiva, sempre presente in attacco. 6,5

Kim: Il coreano si conferma ancora leader difensivo, non fa mai toccare il pallone ad Abraham. 6,5

Jesus: Stesso identico discorso per Juan Jesus, perfetto su Zaniolo, peccato per il gol sbagliato. 6,5

Olivera: Stavolta vince il ballottaggio con Mario Rui e si fa trovare pronto, ottimo in entrambe le fasi, bene nei suoi strappi che creano superiorità. 6,5

Lobotka: Lo slovacco stasera è stato marcato a uomo da Pellegrini, facendosi che si annullassero entrambi. 6

Ndombele: E’ il flop della gara, ancora appannato e fuori forma, deve ritrovare assolutamente la condizione fisica. 5,5 (Elmas: Il macedone entra abbastanza bene, mantenendo la posizione e tenendo fede al ritmo di gara. 6)

Zielinski: Zielu ancora oggi si conferma tra gli intoccabili del centrocampo di Spalletti, grandi giocate e ottima la scivolata su Camara, che ha dato una chance ghiotta ad Osimhen. 6,5 (Gaetano: Entra a sorpresa e non si fa prendere dall’emozione, può stare tranquillamente nelle rotazioni degli azzurri. 6)

Lozano: Il messicano continua a stare in condizione e si vede, pericoloso in un paio di situazioni, Ibanez non la prende mai. 6,5 (Politano: L’esterno è cruciale sul gol di Osimhen con una palla a memoria, con Lozano forma una catena di sinistra di alto livello. 6,5

Osimhen: E’ lui il top di giornata, dopo un gol sbagliato si fa perdonare con un gol da fenomeno che costa la vittoria al Napoli. 7,5

Kvaratskhelia: Kvara è sempre Kvara, dopo un inizio lento, pian piano si è preso tutto l’olimpico; mostruoso. 7

Spalletti: Il tecnico toscano fa le scelte giuste, subito Elmas e Osimhen tenuto dentro per tutta la gara. 7