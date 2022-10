Juan Jesus: “A me non interessa di essere titolare, ma di giocare”

Le parole di Juan Jesus nel post partita di Roma-Napoli: “Né all’Inter e né a Roma ho pensato ad essere il titolare, nel momento del bisogno mi sono sempre fatto trovare pronto, anche per 5 minuti.”

Hai richiamato tutti i giocatori durante un calcio d’angolo, è vero?: ” Sì, la Roma è molto forte sui calci piazzati e quindi avevamo bisogno di più del 100% della concentrazione”.

Se possiamo trovarti un difetto, quello è sicuramente il tiro, cosa hai pensato quando hai calciato quel pallone?: “In realtà non ho pensato a nulla, mi sono ritrovato la palla sul piede e ho deciso di calciare”.

Come vi sentite dentro allo spogliatoio?: “La squadra ogni anno si prepara in modo diverso e, nonostante in pochi ci credessero, abbiamo lavorato duramente e ora siamo qui, ma non dobbiamo mollare.”