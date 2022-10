Gazzetta: Verso Roma-Napoli, la probabile formazione scelta da Spalletti

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul big match di questa sera (ore 20:45) contro la Roma.

Il quotidiano pone l’accento sulla probabile formazione che Luciano Spalletti schiererà in campo.

Previsto un 4-3-3 con Meret tra i pali, seguito in difesa da Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus – in vantaggio su Ostigard – e Olivera, che dovrebbe sostituire Mario Rui. A centrocampo spazio a Ndombele al posto dell’infortunato Anguissa, affiancato da Lobotka e Zielinski. In attacco, possibile tridente Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.