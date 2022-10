Gazzetta – Il piano di Mourinho per fermare Kvaratskhelia, le ultime

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul big match di questa sera (ore 20:45) tra Roma e Napoli.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che José Mourinho abbia escogitato un modo, o meglio “una gabbia”, per fermare Kvaratskhelia.

Il georgiano verrà marcato da tre giocatori: Zalewski che si allungherà o accorcerà in difesa in base ai movimenti del numero 77. Camara interverrà nel caso in cui Kvara dovesse tagliare verso il centro; mentre il raddoppio sarà garantito da Mancini.