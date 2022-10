Napoli – I convocati di mister Spalletti per il match contro la Roma

Il Napoli ha appena annunciato sui propri profili social i convocati per il match di domani contro la Roma. Mister Spalletti convoca tutti quelli che stanno bene, ancora assenti dall’elenco dei convocati Anguissa e Rrahmani, ancora out per infortunio. Assente anche Salvatore Sirigu che nel corso dell’allenamento di ieri si è infortunato, al suo posto ci sarà Idasiak. Questi i convocati del mister azzurro per la trasferta di domani:

IDASIAK Hubert

MARFELLA Davide

MERET Alex

DI LORENZO Giovanni

JESUS Juan

MARIO RUI Silva Duarte

MINJAE Kim

OLIVERA Mathias

OSTIGARD Leo

ZANOLI Alessandro

ZEDADKA Karim

DEMME Diego

ELMAS Elif

GAETANO Gianluca

LOBOTKA Stanislav

NDOMBELE Tanguy

ZERBIN Alessio

ZIELINSKI Piotr

KVARATSKHELIA Khvicha

LOZANO Hirving

OSIMHEN Victor

POLITANO Matteo

RASPADORI Giacomo

SIMEONE Giovanni