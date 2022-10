Il Mattino – Kvaratskhelia, il giocatore rimpianto da mezza Europa

L’edizione odierna de il Mattino ha svelato dei retroscena riguardanti l’approdo di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli. Secondo il quotidiano dopo la sua esplosione con la maglia del Napoli, in tanti hanno dichiarato di aver seguito il giocatore. Dal Chelsea all’Udinese, quanti club avevano seguito il georgiano ma è stato il Napoli a puntare sul suo talento. Tra le società che ci avevano fatto un pensierino anche la Juve con Sarri in panchina ( tre anni fa, chiese alla dirigenza juventina di andarlo a prendere subito dopo averlo visto giocare nel Rustavi) che lo aveva richiesto anche in estate alla Lazio. Al Milan l’aveva segnalato una vecchia gloria rossonera, l’ex difensore georgiano Kaladze.