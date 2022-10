L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui tanti possibili rinnovi in casa Napoli. Secondo il quotidiano Amir Rrahmani e Hirving Lozano sono due calciatori in scadenza 2024 ma con situazione abbastanza differenti. Per il primo si sta già discutendo da tempo di un accordo fino al 2027 mentre per il messicano ci sono stati solo timidi approcci per via di qualche infortunio di troppo che ora è fortunatamente alle spalle.