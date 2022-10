L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli nel big match contro la Roma. Secondo il quotidiano in difesa dovrebbe esserci la novità Leo Ostigard al fianco di Kim. A centrocampo confermato il terzetto composto da Lobotka, Ndombele e Zielinski. In attacco, vicino all’intoccabile Kvara, c’è Victor Osimhen e non Giacomo Raspadori. A completare il tridente offensivo sarà Matteo Politano che dovrebbe spuntarla su Hirving Lozano.