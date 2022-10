L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul ritorno in campo di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Osimhen sarà subito nel tridente, domenica sera. Il nigeriano tornerà in campo dal primo minuto domani all’Olimpico con la Roma, preferito questa volta a Raspadori rispetto alle ultime uscite. Quarantasei giorni dopo l’ultima con il Liverpool in Champions datata 7 settembre. I dubbi d’attacco cominciano a sparire, a cadere.