CdS – Roma-Napoli: Osimhen dal primo minuto, ancora dubbi per Anguissa

Alle 20.45 di domani allo Stadio Olimpico si terrà la sfida tra Roma e Napoli, valevole per l’undicesima giornata di Serie A.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, 46 giorni dopo l’ ultima partita contro il Liverpool Victor Osimhen tornerà in campo nella formazione titolare.

Rimangono ancora dubbi per Anguissa, che nella giornata di ieri ha lavorato in parte in gruppo e in parte con lavori personalizzati. Nonostante il miglioramento delle condizioni del camerunese, la sua convocazione rimane in bilico.

Al suo posto, al fianco di Lobotka e Zielinski, ci sarà Ndombele.