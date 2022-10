CdS – C’è ancora il dubbio Anguissa! Oggi test decisivo per la convocazione

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Frank Anguissa. Secondo il quotidiano resiste il dubbio relativo a Anguissa: ieri ha lavorato un po’ con la squadra e un po’ in disparte. La sua convocazione resta in bilico, ma che non è pretattica, potrebbe anche starci alla vigilia di una sfida così complessa e delicata per le implicazioni connesse, bensì questione di feeling e logica. Innanzitutto le sensazioni di Frank a dieci giorni dal problema muscolare alla coscia destra e di conseguenza le valutazioni dello staff medico in ottica futura. Con il Napoli in campionato e in Champions e, perché no, con il Camerun al Mondiale. E’ in programma oggi al centro sportivo di Castel Volturno. Frank proverà ancora a forzare in occasione della rifinitura, e poi insieme con il dottor Canonico e con Spalletti metterà insieme i pezzi di un puzzle fondato sin dall’inizio della settimana sulla speranza. Sulla voglia di recuperare un pilastro della squadra e del meccanismo: giocatore fondamentale per entrambe le fasi, Anguissa, ma anche un patrimonio da gestire.