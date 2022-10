CdS – Accordo per il rinnovo di Di Lorenzo! Queste le cifre del contratto

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul rinnovo di Giovanni Di Lorenzo. Secondo il quotidiano Di Lorenzo e il Napoli si stanno per legare a vita. In questa stagione è diventato il capitano della squadra, giocatore apprezzato da compagni e tifosi, uomo fondamentale nella squadra di Luciano Spalletti. Pagato 8 milioni dall’Empoli, quando giunse a Napoli nessuno vedeva in lui il terzino titolare. Di Lorenzo in maglia azzurra è sempre stato titolare fornendo di consueto grandi prestazioni. L’accordo è stato raggiunto in maniera totale. Il capitano avrà un aumento di stipendio passando a 2,6 milioni netti a stagione. La durata del contratto sarà fino al 2026. Aurelio De Laurentiis ha voluto premiare la professionalità di questo ragazzo. Il giocatore sarà ancora uno dei perni del Napoli del futuro.