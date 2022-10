CdM – Olivera si candida ad una maglia da titolare! Questo il motivo

L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulla presenza dall’inizio di Mathias Olivera. Secondo il quotidiano l’eventuale presenza di Zaniolo potrebbe far crescere la candidatura di Olivera, in virtù della maggiore fisicità nell’uno contro uno che può offrire rispetto a Mario Rui. In attacco invece Osimhen è in vantaggio su Raspadori e Politano dovrebbe essere preferito a Lozano. Nella gara d’andata contro l’Ajax Olivera giocò dall’inizio per opporsi a Tadic, Spalletti potrebbe pensare ad una scelta simile