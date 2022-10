CdM – C’è ottimismo per Anguissa! Oggi la decisione sulla disponibilità

L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulla condizione di Frank Anguissa. Secondo il quotidiano la clessidra per Anguissa avanza, cresce la speranza di vederlo in campo all’Olimpico. Ieri il centrocampista camerunense ha svolto parte dell’ allenamento in gruppo. Quella porzione di seduta fatta in gruppo è un indizio, racconta il forte desiderio di Spalletti e del Napoli di procedere sula strada del recupero per la partita contro la Roma. La fiducia è forte sin dal giorno della diagnosi che ha svelato l’infortunio rimediato contro l’Ajax: elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra. Anguissa sta bene, il Napoli confida nel recupero ma non vuole assolutamente correre rischi. Filtra ottimismo ma la decisione definitiva sul suo recupero arriverà oggi, dopo la rifinitura. L’ultimo allenamento, probabilmente vissuto completamente in gruppo, sarà fondamentale per approfondire le sue condizioni e capire se potrà esserci.