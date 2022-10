Telese, Roma-Napoli: “Kim che sicurezza, ma i giallorossi con le grandi si esaltano”

In vista di Roma-Napoli, che andrà in scena domenica 23 ottobre, alle ore 20:45, nello Stadio Olimpico. Il conduttore di La7, Luca Telese ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Napoli Centrale:

“Contro al Bologna, gli azzurri hanno messo in scena una grande prestazione. Ma, per non parlare di Kim, è di una sicurezza assurda in difesa. Lo rapirei per portarlo a Roma. Le due ultime partite ho visto i giallorossi fare un catenaccio assurdo, ma non immagino una parita del genere contro il club campano. Inoltre, in occasione delle grandi sfide la squadra di Mourinho si esalta“.