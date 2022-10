Roma-Napoli, le probabili formazioni: Olivera potrebbe partire titolare

C’è tanta attesa per quanto riguarda il Big Match dell’undicesima giornata di Serie A. Dove domenica 23 ottobre, alle ore 20:45, allo Stadio Olimpico scenderanno in campo la Roma di Josè Mourinho e il Napoli sotto la guida di Luciano Spalletti. Intanto, stando a quanto riportato da Sky Sport ha svelato le probabili formazioni:

Per le righe giallorosse, il tecnico portoghese starebbe valutando chi schierare sulla mediana tra Kumbulla, Camara e Matic. La difesa dovrebbe essere quella di sempre, mentre, in attacco Abraham favorito su Belotti

Per quanto riguarda gli azzurri, Ndombele dovrebbe sostituire Anguissa, cosi come contro il Bologna. Fiducia ancora a Juan Jesus, invece, Olivera potrebbe giocare nuovamente titolare al posto di Mario Rui. Ballottaggio offensivo Osimhen-Raspadori e Lozano-Politano. Attualmente sarebbe in vantaggio il nigeriano.