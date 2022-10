Gazzetta: Verso Roma-Napoli, le probabili scelte di Spalletti in attacco

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sulla sfida di campionato contro la Roma (domenica, ore 20:45).

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che Luciano Spalletti sia alle prese con la scelta di un titolare tra Giacomo Raspadori e Victor Osimhen.

Il tecnico toscano dovrà riflettere in base alla strategia che vorrà adottare. Se opterà per la profondità, il numero 9 è più indicato, visti i suoi “strappi” in velocità. Se, invece, preferirà giocarla chiudendo triangoli veloci dalla metà campo in su, sarà Jack a partire dal 1′.