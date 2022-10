De Laurentiis: “Buon lavoro ad Andrea Abodi. Bisogna modernizzare un mondo vecchio”

Nella giornata odierna sono stati svelati i vari ministri del nuovo governo italiano. È stato annunciato anche colui che sarà il Ministro dello Sport, Andrea Abodi. Il presidente azzurro De Laurentiis ha scritto un tweet in cui gli ha fatto i migliori auguri per questo incarico. Il presidente ha anche specificato che il neo ministro sa che il mondo dello sport va modernizzato, essendo rimasto molto indietro. Questo il messaggio del presidente azzurro: “Buon lavoro Andrea Abodi. Lo sport lo conosci molto bene. Sai che c’è bisogno di modernizzare un mondo vecchio e obsoleto. Ci si aspetta da te una grande inversione di marcia e una modernizzazione totale, senza se e senza ma burocratici, per un comparto messo in crisi dal covid“.

