UFFICIALE – Roma-Napoli, scelto l’arbitro del big match

L’Associazione Italiana Arbitri, attraverso il proprio sito ufficiale, ha diramato le designazioni arbitrali per l’undicesima giornata di Serie A. Tra queste ovviamente non poteva mancare Roma-Napoli, gara che si disputerà all’Olimpico alle 20:45 e che rappresenterà una vera e propria prova di maturità per gli uomini di Luciano Spalletti. A dirigere la gara sarà Massimiliano Irrati, mentre a presiedere al Var sarà Aleandro Di Paolo. Di seguito, la sestina completa.

ROMA – NAPOLI h. 20.45

IRRATI

LO CICERO – TOLFO

IV: MANGANIELLO

VAR: DI PAOLO

AVAR: PASSERI