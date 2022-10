TMW – Anguissa verso il recupero, ma sarà difficile vederlo in campo domenica

L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sul recupero di Frank Anguissa. Secondo il portale il recupero di Anguissa continua ad essere monitorato giorno per giorno. Ieri il Napoli ha ripreso la preparazione in vista della sfida con la Roma e Luciano Spalletti non ha perso la speranza di riavere il pilastro del suo centrocampo per la delicata sfida alla Roma, ma l’intenzione è chiaramente di non prendersi rischi per evitare ricadute. Ieri il centrocampista ha svolto lavoro personalizzato in campo, oltre alle terapie. Un passo in avanti importante, ma i tempi restano stretti ed al momento è sicuramente più probabile il recupero per la sfida di mercoledì con i Rangers. Tra oggi e domani però si capirà sicuramente di più sul suo recupero, ma è sempre più probabile la conferma da titolare di Ndombelé, nel terzetto con Lobotka e Zielinski.