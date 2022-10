Il Mattino – Elmas in vantaggio su Ndombele per una maglia da titolare! Le ultime

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto su chi sarà il sostituto di Anguissa nel match contro la Roma. Secondo il quotidiano Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, in vista del match contro la Roma starebbe pensando a Eljif Elmas per sostituire Frank Anguissa. L’opzione Elmas non è campata in aria anche se quel post di domenica scorsa è stato declassificato come ironico ma non è complicato capire che nasconda un discreto mal di pancia. Dunque l’opzione del centrocampista macedone al posto di Anguissa, scalzando Ndombele è sempre più probabile.