GdS – Mourinho prepara la gabbia per Kvaratskhelia! Ecco come vuole fermarlo

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su come Mourinho vorrà fermare Kvaratskhelia nel match di domenica. Secondo il quotidiano Karsdorp è potenzialmente il giocatore ideale per la sfida contro Kvara, perché sa difendere e nello stesso attaccare l’avversario. Dovrà essere aiutato però in copertura da Mancini. Il georgiano finora ha dimostrato di non conoscere limiti e in ogni partita ha sempre saputo alzare l’asticella. Ecco perché è probabile che per lui, Mou debba preparare un piano B, date le sue continue sterzate che creano superiorità sulle sue zolle, che non sono esattamente quelle di un esterno, ma sa convergere al tiro, che effettua con entrambi i piedi. La gabbia inizia con l’olandese, ma servirà però l’aiuto anche di Mancini.