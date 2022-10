Ssc Napoli – Il report dell’allenamento del 19 ottobre. Novità su Rrahmani e Anguissa

Il Napoli stamattina si è allenato dopo la sfida col Bologna e come sempre sui social è stato pubblicato il report dell’allenamento. Novità importanti sulle condizioni fisiche di Anguissa e Rrahmani.

“Dopo il successo sul Bologna, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica all’Olimpico per l’undicesima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato in campo dove ha svolto esercitazione finalizzata al possesso palla e partitina a campo ridotto. Rrahmani ha fatto terapie. Anguissa ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo.”