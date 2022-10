Repubblica: “Media gol in serie A, dato pazzesco per il Napoli!”

“C’ è però anche chi cresce: il Napoli è in testa oggi come allora ed è passato da 22 a 25 gol, due e mezzo a partita. Oggi la squadra di Spalletti garantisce allo show della Serie A il 10% del fatturato sotto porta. Raspadori, Kvaratskhelia e Simeone non hanno fatto rimpiangere l’ assenza per infortunio di Osimhen, appena tornato a battere il portiere. Le altre in vetta segnano a intermittenza: il Milan ha fatto tre gol in meno, l’ Atalanta, che paga l’ assenza prolungata di Zapata, 2. Il balzo di dieci punti in classifica dell’ Udinese rispetto all’ anno scorso nasce invece dai sette gol segnati in più, l’ attivo maggiore. Conteggio dei gol stabile per Lazio (+1) e Juventus (-1)”.

Numeri pazzeschi, calcolati dai colleghi di Repubblica. Un Napoli sempre più padrone del massimo campionato italiano.