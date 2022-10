Gazzetta: “Mou-Spalletti, sei i precedenti. C’è un tabù da sfatare…”

Domenica all’ Olimpico settima sfida fra José Mourinho e Luciano Spalletti, che hanno un buonissimo rapporto. Il tecnico portoghese ha battuto con l’ Inter il suo rivale, allora alla Roma, per tre volte nel 2008-2009: in finale di Supercoppa Italiana, poi in campionato e infine eliminandolo ai quarti di Coppa Italia. Nelle successive 3 sfide altrettanti pari: 3-3 nel ritorno Inter-Roma del 2009. Dunque 0-0 e 1-1 nella scorsa stagione, sulle rispettive nuove panchine di Roma e Napoli.

C’è dunque un tabù da sfatare per mister Spalletti, alla ricerca del primo successo contro il collega portoghese.

Fonte: Gazzetta dello Sport