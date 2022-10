CdS: “Mourinho vuole bloccare Lobotka. Ecco il piano studiato dal portoghese”

“Sul fronte difensivo destro la Roma non potrà concedersi distrazioni. Anche per questo Cristante verrà posizionato in quell’ area. Un occhio particolare merita anche la regia di Lobotka, uno dei giocatori che Spalletti ha letteralmente trasformato da quando ha messo piede a Castel Volturno.

Ricordando i precedenti, anche recenti, il compito di pressare sarà affidato alternativamente ai due attaccanti e a Pellegrini“.

Così il Corriere dello Sport ha rivelato l’idea di Mourinho per provare ad arginare il centrocampista slovacco.