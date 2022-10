Niente sfida di Champions League contro il Napoli e niente Mondiali per Diogo Jota. A darne notizia il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp. L’attaccante portoghese ha rimediato un infortunio al polpaccio nel corso della partita di domenica contro il Manchester City. 25 anni, l’attaccante è stato decisivo per l’accesso dei lusitani alla rassegna iridata, segnando nella semifinale playoff contro la Turchia e servendo un assist in finale contro la Macedonia del Nord.