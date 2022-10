Sky – Infortunio Anguissa, le ultime in vista della Roma

Condizioni ancora da valutare per Frank Zambo Anguissa, dopo l’infortunio muscolare accusato nel secondo tempo di Napoli-Ajax. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’allenatore Luciano Spalletti sarebbe desideroso di riabbracciare il centrocampista camerunese in vista della partita contro la Roma. In teoria – anche se molto difficile – il numero 99 potrebbe addirittura farcela: sono in corso le valutazioni dello staff medico. In caso di forfait, Anguissa potrebbe tornare mercoledì contro i Rangers.