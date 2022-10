Gazzetta – Spalletti e Pioli super partes: il secondo parte da un “vantaggio”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha parlato della sfida a distanza tra Spalletti e Pioli per lo scudetto.

Secondo la rosea sarebbe il secondo a garantire più certezze del primo, soprattutto dopo la vittoria della Serie A della scorsa stagione. Ecco il resoconto del quotidiano sportivo sui due tecnici: “Il tecnico toscano ha mostrato una nuova serenità anche nella gestione delle vigilie e dei dopo-partita. Potremmo chiamarla maturità, ma è meglio sospendere il giudizio. Anche nel campionato scorso vinse a San Siro, ma poi, nel momento decisivo, non riuscì a intercettare l’ implosione del Napoli e, anzi, steccò clamorosamente la vigilia di Napoli-Milan, match chiave per lo scudetto, caricando troppo le attese di tutti, evocando Diego e l’ eternità. Dagli errori s’ impara. A primavera vedremo. Che Pioli sappia vincere uno scudetto, invece lo sappiamo già. Aver conservato la fame dei suoi giovani campioni d’ Italia, aver mantenuto il Milan a 3 punti dal super Napoli, nonostante infortuni ed emergenze, è già un grande merito”.

Conclude, poi, con una chiosa che rimarca le distanze: “Pioli, per sempre «on fire», gode di un credito assoluto e di una serenità che Spalletti deve ancora guadagnare. Il fattore allenatore gioca per il Milan”. Una bella sfida quella tra Pioli e Spalletti, un duello di cui si parlerà ancora per molto e che entusiasmerà il calcio italiano da ora fino alla fine dei giochi. Due allenatori che hanno avuto il merito di credere nelle proprie idee e di arrivare a risultati importantissimi dopo esperienze ingarbugliate, complicate, spesso anche negative per la proprie carriera. Meritano entrambi di giocarsi la vetta della classifica.