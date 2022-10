Gazzetta – Kvara in testa al campionato: è il migliore da inizio stagione ad ora

Kvicha Kvaratskhelia sta facendo impazzire il calcio italiano e non solo.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ne ha parlato stamane in tali termini: “L’etichetta del primato in classifica è Kvara: il miglior giocatore del campionato, finora. Ha preso parte a 8 gol (5 gol, 3 assist), più di qualsiasi altro collega di Serie A. Non era facile abitare la fascia di Insigne, il capitano, il figlio della città, Ma è proprio lì che è avvenuto lo scarto. Insigne era il simbolo di un Napoli potenzialmente forte, ma con cazzimma intermittente e troppa assuefazione alla sconfitta. La corsa continua e affamata del georgiano rappresenta bene l’

anima nuova di un Napoli nuovo”. Gli azzurri sono pronti ad affidarsi a lui anche in futuro, certi di una risposta pronta da parte del georgiano in qualsiasi situazione. L’ex Dinamo Batumi sta incantando gli spettatori del calcio, innamorati follemente delle sue serpentine fin dai primi tocchi con la palla nelle amichevoli estive in quel di Dimaro. Un amore a prima vista.