Gazzetta – Attacco straripante del Napoli: attaccanti azzurri a segno dal genio di Kvara

Il Napoli sta dimostrando tutta la sua forza offensiva in questa prima parte di stagione.

Un gioco, quello di Spalletti, che sta consentendo agli attaccanti azzurri di timbrare il cartellino assiduamente partita dopo partita: un fattore pertanto assente nella precedente stagione, in cui i problemi offensivi erano ben altri. Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, stamane, analizzando il reparto d’attacco e sottolineando l’influenza di Kvara nella mole di reti azzurra: “Perché ogni giocatore contagia competitività, non solo entusiasmo. E il tecnico è stato bravissimo a creare questa sana concorrenza all’ interno del gruppo. La capacità di saper spesso cambiare pelle in corsa, per togliere punti di riferimento agli avversari e aggredirli in maniera sempre imprevedibile, sfruttando al meglio le caratteristiche di ogni suo giocatore, nessuno escluso. Perché questa squadra attacca con 10 giocatori e tutti sono “dentro” il progetto e hanno recepito il concetto di essere titolari nella mente anche per 20-30 minuti, come conferma il dato sui gol dei subentrati: 12 addirittura, quasi il 30 per cento (7 in campionato e 5 in Champions) dove chi arriva dalla panchina è spesso anche un titolare che accetta l’ avvicendamento e non lo “patisce” come spesso accade nel nostro calcio”.

Un Napoli, quello nuovo e rivoluzionato dalle assenze pesanti di un’estate turbolenta, che ha siglato ben 42 reti in 14 gare ufficiali tra Serie A e Champions League. Un bottino da record.