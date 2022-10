Osimhen, il nigeriano mascherato: si riprende il Napoli!

In merito alle ottime prestazioni messe in scena dal Napoli, nell’ultimo mese. Si era pensato se Victor Osimhen, potesse essere ancora l’uomo fondamentale della squadra. Infatti, successivamente alla rete contro l’Ajax in Champions League, il nigeriano nella gara allo Stadio Diego Armando Maradona nella sfida con il Bologna, ha mostrato il tocco del fuoriclasse. Appena subentrato ha dato uno sprint al match, e non a caso, grazie ad un assist al bacio di Kvaratskhelia, ha messo il tap-in vincente per il 3-2 definitivo.

Al riguardo stando a quanto sottolinea l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: Sarebbe difficile pensare Osimhen panchinaro, infatti, il suo ritorno dall’infortunio è stato dirompente. A chi pensava che con Raspadori e Simeone potesse essere un problema di gestione per Spalletti, è arrivata imminente la risposta dal campo. Con il Bologna, pur non essendo titolare è stato decisivo. Da centroavanti di razza, ora il nigeriano è gasatissimo con le 2 reti in cinque giorni.