Osimhen, l’agente assicura: “Victor vuole continuare con la maglia del Napoli”

Appena ritornato dall’infortunio, Victor Osimhen a suon di ottime prestazioni e due reti in quattro giorni, si è già riperso il Napoli, e si pensa anche al futuro del nigeriano Al riguardo il suo procuratore, Roberto Calenada ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione Radio Goal ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Ho esperienza e faccio questo mestiere da tantissimi anni. So come funziona la comunicazione. Non lo scopriamo adesso che è attenzionato da tanti club, ma le cose si fanno in tre. Parlo poche volte, sono stato chiaro questa estate, l’ho detto e qualcuno l’ha seguito, ma altri hanno preso una cantonata sulla partenza. Victor vuole continuare a giocare la Champions League con la maglia del Napoli, ha un contratto lungo con la società azzurra. Il mercato è dinamico, ma la volontà è quella di continuare sperando con ottimi risultati”.