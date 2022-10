Lozano, il messicano ritrova il sorriso: e il fiuto del goal

Nelle ultime uscite, Hirivng Lozano ha messo in scene gare ottimali inoltre ritrovando la via del goal contribuendo alle vittorie del Napoli di Luciano Spalletti. Al riguardo, ecco quanto sottolineato dall’edizione odierna de La Gazzetta:

Con gli azzurri che vanno a cento all’ora come Speedy Gonzales, non poteva mancare un messicano felice come Lozano. L’ala destra infatti, dopo un lungo periodo di astinenza ha ritrovato il ghigno. Andando a segno in tre partite consecutive in solo 8 giorni. Da titolare o da subentrato in corsa poco cambia se hai la testa giusta.