GdS – Il Napoli vola con 10 vittorie consecutive ma Spalletti prova a non farsi prendere dall’euforia: il punto

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla decima vittoria consecutiva del Napoli! Gli azzurri battono il Bologna dopo essere passati in svantaggio ed essersi fatti recuperare nella ripresa. Il quotidiano spiega che placare i bollenti spiriti tra i partenopei sarà sicuramente molto più complicato delle vittorie appena messe in cassaforte: “Spalletti prova da inizio campionato a frenare l’euforia crescente di squadra e tifosi. Il Napoli, per mettere in atto questo ruolino di marcia, non si è mai lasciato andare dopo qualche errore. I partenopei sono rimasti uniti dopo le piccole incertezze e nei momenti complicati delle partite. Con la consapevolezza che la capolista ha acquisito a questo punto, sarà complicatissimo per Spalletti mettere il ghiaccio su un popolo ed una squadra completamente incandescenti“.