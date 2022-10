Di Lorenzo, il capitano incita la squadra: “La decima consecutiva!”

“Ma è umano?”. Questa è la domanda che si pongono molti di loro, perché Giovanni Di Lorenzo, macina kilometri, lotta, suda la maglia e non molla mai. E chi se non lui poteva raffigurare meglio la figura del capitano del Napoli. “Robocop” questo è il nomignolo esatto per lui, con le sue cavalcate offensive, e chiusure difensive la fascia destra è un garanzia.

A tal proposito, in seguito alla vittoria con il Bologna, la striscia consecutiva di partite vincenti diventano dieci. Il capitano Di Lorenzo ha tenuto ad omaggiare questo momento tramite il proprio profilo social: “Un’altra vittoria, la decima consecutiva! Con lo stesso spirito, la stessa voglia e la stessa qualità di sempre! Bravi tutti”.