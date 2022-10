Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Napoli-Bologna. Ecco le sue dichiarazioni: “Non penso più allo scorso anno. La prima metà di stagione è stata buona, nella seconda non sono riuscito a mantenere un livello alto. Sono contento di quello che stiamo facendo e cerco di migliorare sempre. Dobbiamo andare in campo per giocare la nostra partita e mettere tutto quello che abbiamo”.