Top&Flop – Il Napoli vince soffrendo col Bologna

Gara difficile per gli uomini di Spalletti che hanno dovuto soffrire con il Bologna di Thiago Motta. La squadra è apparsa stanca, complici i molti impegni ravvicinati. Gli azzurri hanno dovuto prima affrontare il vantaggio degli emiliani con Zirkzee che sigla il primo centro stagionale. La gara è stata ribaltata dai partenopei con Juan Jesus prima e Lozano dopo. Sembrava una gara in discesa, ma un errore di Meret ha condizionato la gara che è poi stata decisa da Osimhen.

TOP Kvaratskhelia: il “messi georgiano” sembra non aver accusato stanchezza e, come sempre, ha messo in seria difficoltà i difensori avversari con i continui tunnel e dribbling. Nella seconda metà si è esibito anche con un elastico con il quale ha ricordato molto Ronaldinho. Ha propiziato anche l’assist per il vantaggio definitivo del Napoli con Osimhen.

FLOP Meret: prova da dimenticare per l’estremo difensore che si dimostra insicuro nelle poche volte che è stato chiamato in causa. Impossibile non menzionare l’errore sul pareggio del Bologna che rischiava di compromettere la gara dei partenopei.