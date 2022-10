Ecco la formazione ufficiale di mister Spalletti per la gara odierna contro il Bologna. In difesa Juan Jesus vince il ballottaggio con Ostigard, in attacco viene confermato Raspadori:

NAPOLI: Meret, Di Lorenzo, Minjae, Jesus, Mario Rui, Ndombele, Lobotka, Zielinski, Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.