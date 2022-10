Napoli a caccia dell’ennesimo record: se batte lo ‘spauracchio’ Thiago Motta farà meglio del Real

Dinanzi ad un Maradona quasi sold-out il Napoli cercherà di confermarsi squadra del momento, cercando di vincere per la decima volta di fila e rompendo anche la ‘maledizione’ Thiago Motta, imbattuto contro gli azzurri in casa propria da quando siede in panchina. Sarà l’ennesimo record che un carichissimo Luciano Spalletti proverà a battere, come racconta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

“Il Napoli ha l’occasione di fare meglio del Real Madrid, confermando la propria dimensione internazionale. Oggi La Banda Spalletti può conquistare la decima vittoria consecutiva, numeri che in Europa nemmeno i campioni di Carlo Ancelotti sono riusciti a raggiungere, fermandosi a nove dopo Supercoppa Europea, campionato e Champions di fila, prima di frenare con l’Osasuna. Fra il Napoli e questo ennesimo record c’è un Bologna ostico, soprattutto per un certo Thiago Motta che siete su quella panchina”.