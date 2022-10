Dazn – Spalletti: “Ognuno dà il massimo per il compagno, è più importante fare gol in 45 minuti che 90 traccheggiando”

Ai microfoni di Dazn Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria del suo Napoli contro il Bologna per 3-2:

“Abbiam avuto molte più occasioni rispetto ad altre volte e vedere che dopo aver sbagliato riandavano a caccia e riprovavamo un’altra volta… è bellissimo essere il loro allenatore.

Osimhen? Ha fatto vedere tanta roba, spero abbia salutato anche la gratinata che è stata molto partecipe. Anche stasera i titolari del secondo tempo hanno invertito il risultato finale. E’ più importante fare gol in 45 minuti che 90 traccheggiando. Questo ti permette di fare dei cambi perchè hai dei calciatori importanti, Raspadori ha giocato bene, poi ultimamente sta giocando tante partite e dunque serviva un calciatore che sapesse attaccare lo spazio. Poi hai la possibilità di inserire Simeone, se le cose non si mettono bene e si ha la possibilità di prendere delle decisioni che possono sembrare affrettate a seconda di come si valutano.

Sensazioni? Sono buone anche quest’anno perchè la squadra gioca un gran calcio e li vedo partecipi anche quest’anno. Vogliamo migliorare sempre, vedo un interesse, un coinvolgimento durante gli allenamenti. Ognuno dà il massimo per il compagno.

Zielinski? Ha deciso da solo, ha ragionato in maniera corretta che il livello da lui espresso l’anno scorso non era quello e ci ha messo mano. Lo spogliatoio dell’anno scorso non limitava nulla, anzi, dava aiuto nelle situazioni difficili a prendersi responsabilità. A quei totem lì la palla fra i piedi non brucia. Quest’anno, trovandosi molti ragazzi giovani, prendono più coraggio nel prendersi responsabilità”.