Andrea Cambiaso è stato il più importante nel Bologna, oltre all’autore del gol del vantaggio. Infatti ha messo lui la palla vincente per lo 0-1 bolognese. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN: “Contento per aver fornito l’assist del vantaggio, peccato per il gol subito subito dopo. Dobbiamo continuare così perché stiamo facendo bene”.

Già lo scorso anno aveva dato fastidio al Napoli, con il gol che segnò con la maglia del Genoa, adesso il passaggio vincente e tanta spinta, possiamo dire che è un po’ l’incubo azzurro.