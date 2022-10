Ssc Napoli – Il report dell’allenamento del 15 ottobre. Visita speciale a Castel Volturno

Il Napoli stamattina si è allenato in vista della sfida col Bologna di domani, e come sempre sui social è stato pubblicato il report dell’allenamento. La squadra ha ricevuto anche una visita speciale, quella del campione olandese ex Napoli Rudy Krol, che ha seguito l’allenamento. Di seguito il report ufficiale del club azzurro:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 18 per la decima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente seduta tattica, partita a campo ridotto e chiusura con esercitazioni su calci piazzati. Rrahmani e Anguissa hanno svolto terapie. A seguire l’allenamento anche Rudy Krol, l’ex campione azzurro che a fine seduta si è intrattenuto con Spalletti e il gruppo“.