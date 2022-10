Il Napoli di Luciano Spalletti sta sorprendendo tutti in questo inizio di stagione: i tifosi sono in visibilio e la città sta vivendo un momento di grande euforia.

A testimonianza di ciò, ci sono alcuni dati che fanno capire che il Napoli ha un rendimento da top team: in Champions, nelle prime quattro partite, la squadra di Spalletti ha siglato 17 goal, record italiano di tutti i tempi e a livello europeo condiviso con il Bayern.

Inoltre, questa squadra non ha ancora perso in stagione, come il Real, il City e il Psg, candidate principi a vincere la Champions.

Infine, la stella di questa squadra è Kvara, che nella quattro gare di Champions ha fatto 23 dribbling, ed è il quarto in classifica; solo dei top come Vinicius, Mbappé e Dembelé hanno fatto meglio, segno che Kvara è già un giocatore di livello europeo.