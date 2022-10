Il Mattino – A Napoli tutti pazzi per Kvaratskhelia! E’ il nuovo pupillo dei tifosi

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sull’esterno georgiano del Napoli Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano è bastato poco a Kvaratskhelia per entrare nel cuore dei napoletani, semplicemente un gol all’esordio. Il georgiano, arrivato in Italia solo quest’estate, è già un idolo dei tifosi partenopei e non solo. Con la sua incisività in campo, a Napoli ha già lasciato il segno. Infatti ora in città impazza la cosiddetta “Kvaramania”, tra magliette, tatuaggi e santini con il volto dell’attaccante georgiano che ha già stregato la città.