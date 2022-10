GdS – La probabile formazione del Napoli. Quattro cambi per Spalletti

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli contro il Bologna. Secondo il quotidiano sono quattro le novità di formazione nel Napoli di Luciano Spalletti. In difesa spazio a Ostigard e Mario Rui che in Champions League avevano riposato. A centrocampo, visto l’infortunio di Anguissa, c’è Ndombele con Lobotka e Zielinski. Davanti resta fuori Lozano. Il posto del messicano è preso da Matteo Politano. Confermatissimo Raspadori al centro dell’attacco, anche Kvaratskhelia partirà nuovamente titolare. I due giovani attaccanti sono in grande forma. Osimhen dovrebbe partire dalla panchina per poi entrare nel corso del secondo tempo del match.