Thiago Motta annuncia: “Un nostro titolare potrebbe saltare la sfida contro il Napoli”

A due giorni dalla sfida di campionato tra Napoli e Bologna, il tecnico dei rossoblù Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa. Tra i temi trattati, le condizioni di diversi giocatori della rosa a disposizione dell’allenatore.

Ecco le parole del tecnico del Bologna: “Abbiamo lavorato su tutto, per affrontare al massimo la prossima sfida contro il Napoli”

Su Arnautovic: “Oggi non si è allenato, abbiamo ancora domani per valutarlo ma ha ancora molto male alla schiena. Ad oggi è più probabile la sua esclusione…”.

Su Posch: “Lo ha già fatto in carriera e può essere un’opzione. E’ preparato sia in fase di copertura che in fase offensiva”.

Su Skorupski: “L’ho visto bene, è concentrato e lavora come tutta la squadra per migliorarci”.