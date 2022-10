Napoli-Bologna, muro azzurro: verso il sold out lo stadio Maradona

In seguito all’ottimo avvio di stagione del Napoli, dalle piccole contestazioni e lo scetticismo si è passato ad una carica di entusiasmo. Infatti, dopo lo Stadio Diego Armando Maradona gremito in occasione della sfida in Champions League contro l’Ajax. Al riguardo, stando a quanto riferito da Tuttosport: in vista della decima giornata di Serie A nella gara con il Bologna, si prevede un altro sold out. L’ambiente partenopeo è alle stelle, e i supporters azzurri credono nella qualità di questa squadra.