SKY – Napoli-Bologna, ecco le probabili formazioni

Dopo la vittoria in casa contro l’Ajax che ha garantito agli uomini di Spalletti almeno il passaggio agli ottavi di Uefa Champions League, il Napoli ospiterà domenica il Bologna che non è partito benissimo in questa serie A. Spalletti deve affrontare la pesante assenza di Zambo Anguissa, il quale era da poco diventato un punto fermo di questo Napoli. Queste sono le probabili scelte del mister:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim Min-Jae, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori; Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti