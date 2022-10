Lozano a KKN: “Vogliamo arrivare primi nel girone di Champions. Spalletti ha creato un gruppo importante”

Hirving Lozano, attaccante del Napoli, è stato intervistato a Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal.

“Champions League, obiettivo primo posto? Sì, abbiamo fatto un ottimo girone. L’obiettivo è il primo posto. La squadra sta molto bene e abbiamo fatto delle cose straordinarie. L’obiettivo è vincere il nostro girone”.

“Dove volete arrivare? Sono andati via giocatori importanti, mono arrivati giocatori importanti e giovani e si sono inseriti molto bene. Non posso dirti dove arriveremo, ma lavoreremo partita dopo partita per fare bene”.

“Spalletti? È molto importante per i nostri obiettivi. Ha creato un gruppo importante. È un grande allenatore e se l’ambiente è sano è merito suo”.

“Le partite con le piccole? Il mister prepara le partite nel modo migliore. Non posso dirti come andrà come con il Bologna, ma dobbiamo pensare partita dopo partita, il mister ci darà una mano. Queste partite saranno insidiose ma noi ragioniamo sfida dopo sfida”.

“La profondità della rosa? Tutti abbiamo la nostra opportunità e Spalletti considera tutti. Diamo tutti il 100%, siamo tutti alla ricerca del gol e della vittoria, e questo è un segnale di come il gruppo sia unito”.

“Ti sei proposto per i rigori? Sì, mi sono proposto, poi decide il mister chi calcia. Tutti quelli che hanno calciato lo hanno fatto nel modo migliore. Quando arriverà la mia opportunità mi farò trovare pronto”.

“Ai Mondiali incontrerai Zielinski, quanto sarebbe bello incontrare Simeone? La prima partita sarà contro la Polonia, sarà bellissimo incontrare Zielinski. Sarebbe bellissimo incontrare Simeone quando giocheremo contro l’Argentina”.

“Chi ti ha impressionato di più dei nuovi arrivati? Non c’è un preferito, tutti hanno giocato al meglio e si sono inseriti nel modo giusto e allo stesso livello”.

“È la tua quarta stagione al Napoli. Un messaggio per i tifosi? Spero che i tifosi siano sempre con noi e che vada tutto al meglio, Speriamo di ricevere tutto il loro supporto. Forza Napoli sempre”.